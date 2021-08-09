Калининградский борец Муса Евлоев вернулся домой с золотой медалью Олимпийских игр

В аэропорту «Храброво» торжественно встретили калининградского борца Мусу Евлоева, который вернулся домой с золотой медалью Олимпийских игр в Токио. Чемпиона приветствовал оркестр, чиновники от спорта, тренеры, спортсмены.

Напомним, в Токио в финале по греко-римской борьбе калининградский борец Муса Евлоев одолел армянина Артура Алексаняна. Поединок завершился со счетом 5:1. Для Мусы это первая олимпийская медаль в карьере.

Евлоев стал вторым олимпийским чемпионом в истории калининградского спорта. Он составил компанию синхронистке Наталье Ищенко, на счету которой пять побед на Играх 2008, 2012 и 2016 годов. После завершения спортивной карьеры Ищенко возглавила министерство спорта Калининградской области.