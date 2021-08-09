Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 96 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Балтийский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 8,
Гвардейский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 23,
Правдинский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 8,
Светлогорский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светловский городской округ - 6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 11,
Янтарный городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 5.