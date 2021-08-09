Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 96 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Балтийский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 23,

Правдинский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 8,

Светлогорский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светловский городской округ - 6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 11,

Янтарный городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 5.