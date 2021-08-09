В Калининграде снимут детективный сериал с Анной Михалковой

Анна Михалкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде должны начаться съемки детективного сериала «Васнецова». Главные роли в фильме исполнят Анна Михалкова и Всеволод Болдин.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» во ВКонтакте, организаторы уже ищут дублеров этих актеров.

Требования к дублеру Михалковой - женщина ростом от 166 до 170 см, желательно совпадение по параметрам 105х83х111 см, размер одежды 48-50, совпадение по прическе. Также актриса должна уметь водить автомобиль, иметь права и навык езды на лошади.

Требования к дублеру Болдина - мужчина ростом от 183 до 187 см, желательно совпадение по параметрам 104х88х104 см, размер одежды 48-50, совпадение по прическе. И тут тоже обязательно наличие прав и навык езды на лошади.