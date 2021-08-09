Калининградская область вошла в десятку популярных направлений для отдыха в сентябре

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил самые популярные направления для отдыха в сентябре. Рейтинг составлен на основании данных бронирования жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.
В топ-3 недорогих направлений для отдыха у моря вошли Крым, Краснодарский край в России и Гагрский район в Абхазии.
Для экскурсионных поездок в начале осени туристы выбирают Ленинградскую область, Ставропольский край, Татарстан, Карелию, Калининградскую, Ростовскую, Тверскую области.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Ставрополье, дороже - в Тверской области.
Десять направлений отдыха в сентябре:
Крым – 3546 / 9 ночей
Краснодарский край – 2256 / 10 ночей
Гагрский район - 1969,5 / 10 ночей
Ленинградская область – 2675 / 7 ночей
Ставропольский край – 1666 / 10 ночей
Ростовская область – 2249 / 1 ночь
Карелия – 5897 / 7 ночей
Калининградская область – 1739 / 7 ночей
Тверская область – 5515 / 6,5 ночи
Татарстан – 1743 / 5 ночей