В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя

В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли грабеж телефона у подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Лесопильной. Злоумышленник подкараулил 13-летнего школьника около подъезда и отобрал у него мобильный телефон.

Информацию о грабеже и приметы предполагаемого подозреваемого были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы. В кратчайшие сроки сотрудники ППС установили подозреваемого. Неоднократно судимый 37-летний местный житель сознался в содеянном. Мобильный телефон был изъят и возвращен владельцу.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж».