Немецкий коллекционер передал музею Нахимовского училища советскую награду

Владимир Левков и Эрик Шперик (справа) во время передачи медали Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 9 августа, немецкий коллекционер Эрик Шперик, выросший и получивший образование в Калининградской области (о подробностях его биографии «Комсомолка» уже писала ранее), передал советскую награду музею калининградского филиала Нахимовского училища.

- Награда была найдена мной в Вуппертале при заселении в квартиру, в которой ранее проживал бывший солдат вермахта, - рассказал Шперик. - Я решил, что эту медаль нужно вернуть на родину, поэтому принял решение передать ее калининградскому музею.

- Так как медаль не номерная, установить ее владельца, к сожалению, не получится, - заметил директор музея Нахимовского училища Владимир Левков. - Однако я очень рад, что Эрик делает такое хорошее дело. Я даже немного удивлен, так как сейчас очень немногие люди могут совершить такой поступок. Часто награды, к сожалению, оседают в частных коллекциях.