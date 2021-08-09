Житель Немана обзавелся 13-летней любовницей

В городе Немане 34-летний местный житель подозревается в половом сношении с 13-летней девочкой.

По версии следствия, все происходило «неоднократно и по обоюдному согласию» в январе-феврале этого года, причем инициатором близости стала юная неманчанка - она и сама так говорит. Выглядит девица, судя по всему, старше, чем на самом деле, а об истинном своем возрасте любовнику сообщать она не стала.

- Указанное преступление было выявлено в ходе профилактической работы подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России «Неманский», - уточнили в региональном управлении СКР. - Советским межрайонным следственным отделом в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявление причин и условий, ему способствовавших.

Как добавил руководитель Советского МРСО Евгений Штана, обвиняемому может грозить лишение свободы сроком до 10 лет