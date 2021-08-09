В Калининградской области снижаются долги по транспортному налогу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области долги по транспортному налогу снизились на 15% - на 188 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Задолженность крупнейших должников - физических лиц снизилась на 17% и составила 104,6 миллиона рублей. На 7,7% с начала года стало меньше количество должников по налогу для физических лиц.

С октября 2020 года 17 должников из 40 полностью погасили свою задолженность. Наибольшую динамику по снижению задолженности показали Балтийский городской округ - 22,9%, Янтарный - 20,8% и Гусевский - 18,5%.

«Уплата законно установленных налогов - это обязанность граждан и организаций. И наша с вами задача разобраться в причинах неуплаты и разработать дополнительно такие меры, которые позволят сократить имеющуюся задолженность и повысить налоговый потенциал региона в целом и каждого муниципалитета в отдельности. К тому же сейчас есть действенные цифровые инструменты, которые позволяют оплачивать налоги онлайн - через личный кабинет на «Госуслугах» или ФНС», - отметила вице-премьер Наталья Сибирева.