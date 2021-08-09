В Калининграде не успеют запустить трамвайный маршрут № 3 в 2021 году

Развитие трамвайной сети снова переносится на следующий год Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде не успеют запустить, как обещали, трамвайный маршрут № 3 в текущем году. Об этом заявил представитель пресс-службы мэрии города, отвечая на вопрос, заданный губернатору Антону Алиханову в его Инстаграме.

- В начале 2022 года планируем восстановить маршрут № 3, где сохранилось кольцо, которое находится около Центрального парка, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в городской администрации обещали запустить «тройку» в 2021 году, а в начале июля «Калининград-ГорТранс» даже определился со схемой движения. Трамвай должен был пойти от Центрального парка по проспекту Мира, площади Победы и Ленинскому проспекту до Южного вокзала.

В мэрии напомнили, что на единственном действующем маршруте сегодня ежедневно работают 12 трамваев.

- В конце этого года или начале следующего купим 26 новых трамваев, а 16 ожидаем уже в этом году. Предполагается, что это будут «Корсары» российского производства, - добавили в пресс-службе.