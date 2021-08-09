В Советске собираются пристроить скульптуру кота с мышью на руках

"Кот и мышь" Фото: Газета "Вестник"

В Советск привезли скульптуру авторства Павла Савельева, изображающую кота и мышь в образе туристов, решивших посетить город. Как сообщает районное издание «Вестник», глава администрации города предложил выбрать «место прописки» скульптуры.

- Новая авторская работа скульптора изображает кота и мышонка, в дружном тандеме путешествующих по разным городам. Мышонок держит в руке мобильный телефон с набранным текстом сообщения для своих друзей «Привет из Советска/Tilsit», - пишет издание. - По своей композиции скульптура напоминает группу переселенцев и станет замечательным подарком городу в связи с 75-летием образования Калининградской области.

Стоит отметить, что сравнение кота и мыши с первыми переселенцами, а также сам образ не очень вдохновили калининградцев и советчан. Мышь они уже успели спутать с дрессированной обезьянкой и со свиньей. А в табличке, которую держит мышь, практически никто из подписчиков не смог узнать мобильный телефон. Кроме того, один из подписчиков предложил установить скульптуру в разрушающемся доме Армина Мюллер-Шталя.