В Калининграде ищут актрис на роли портовых проституток

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Калининграде продолжаются съемки сериала «Психология преступления-3». По традиции для работы в кадре активно привлекают местных жителей.

На этот раз на киносмену, которая состоится 10 августа, ищут актрис на роли портовых проституток. Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в соцсетях, это должны быть женщины 18-35 лет в вызывающей одежде. Подойдут короткие платья или юбки, желательно чулки или колготки в сеточку.

Также нужны актеры на роли моряков и полицейских.