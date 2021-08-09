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Происшествия9 августа 2021 19:06

Калининградский бизнесмен недоплатил налогов на 135 миллионов рублей

Гендиректор фирмы нагло обманывал государство на протяжении нескольких лет
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Гендиректор компании, одним из основных видов деятельности которой является торговля автомобильными запчастями, стал обвиняемым по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, - сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, 42-летний предприниматель с января 2015-го по март 2018 года вел формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате государство недополучило 135,3 млн рублей. В целях обеспечения исполнения судебного приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска следствием наложен арест на 14 транспортных средств, оформленных на предприятие, и денежные средства на расчетных счетах фирмы, на 2 автомобиля, 8 объектов недвижимости и денежные средства, принадлежащие непосредственно обвиняемому, а также на 12 транспортных средств подконтрольной ему фирмы. Всего на 133 млн рублей.

Сам бизнесмен вину в совершенном преступлении упорно не признает. Однако собранный следователями объем неопровержимых доказательств позволил передать уголовное дело с утвержденным прокурором Гурьевского района обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. В случае вынесения обвинительного приговора коммерсанту может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.