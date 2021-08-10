Кровельщик просадил на бирже 400 тысяч рублей заказчицы

Жительница Калининграда строила себе дом. После заливки фундамента и возведении стен настала очередь крыши. За ее монтаж нашедшийся по объявлению 39-летний мастер попросил больше 400 тысяч рублей. Причем авансом. Деньги получил, после чего… пропал, так и не приступив к кровельным работам. Отчаявшись дозвониться до подрядчика, заказчица обратилась в полицию.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину нашли и доставили в ОМВД России по Ленинградскому району, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Оказалось, кровельщик с некоторых пор увлекся трейдингом – проще говоря, игрой на бирже. Вот только финансист из него получился примерно такой же, как балерина. Начисто проигравшись, мужик ушел в подполье, откуда извлекать его пришлось оперативникам угрозыска. За мошенничество в крупном размере несостоявшемуся биржевому воротиле грозят 6 лет «зоны».