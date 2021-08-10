В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 августа нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 10 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электричества отключены дома по ул. Галковского, 2, ул. Иванникова, 6, 8, ул. Черняховского, 26, ул. Рокоссовского, 1-7, 9-15, 15б, 17, 17б; ул. 9 Апреля, 50а, 60, 60а, 60в, 62, 64-70, 70а, ул. Пионерской, 11-13, 26а, 28, ул. Боткина, 2, 2а.

До 13 часов света не будет на ул. О. Кошевого, 31, 36-40, ул. Радистов, 56а, ул. Красносельской, 81а, 83б, 85-87, 89, пр-те Мира, 139, 141, 151, 159а.

До 17 часов электричество отключено на ул. Земельной, 37-39, ул. Первомайской, 1, 3, 8-14, ул. Горького, 91-93,100.

С 10 до 15 часов без холодной воды останутся дома по ул. Гайдара, 87-91. C 9 до 18 часов из-за работ на электросетях холодная вода будет подаваться с пониженным давлением в дома на ул. Пионерской, 11-13.