На фестивале «Кантата» в Калининграде собрали 500 тысяч рублей на восстановление памятников

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде Международный музыкальный фестиваль «Кантата» завершился 9 августа гала-концертом на площади перед Кафедральным собором на острове Канта.

Еще перед началом фестиваля объявлялось, что все средства, вырученные от продажи билетов на концерты, будут направлены в фонд «Благоустройство и взаимопомощь» на восстановление памятников культуры на территории региона.

В итоге, как сообщает пресс-служба фестиваля, за пять дней было собрано около полумиллиона рублей за счет проданных билетов и пожертвований в фонд.

«В ближайшее время будет принято решение об адресате этой суммы: наблюдательный совет фонда «Благоустройство и взаимопомощь» определит объект, которому эти деньги будут необходимы для выполнения работ по восстановлению», - отметили в оргкомитете.

Первый фестиваль можно считать успешным. Пять концертов в течение пяти дней проходили на разных сценах, включая руины замков Бранденбург и Гердауэн, земляной вал у Музея янтаря и Кафедральный собор на острове Канта. Каждая сцена - это часть большой истории, которая является культурным наследием Калининградской области.

Ну а калининградцы уже могут готовиться и ждать фестиваль-2022. Как сказал губернатор Антон Алиханов, фестивалю в следующем году быть.

- Мы расширим количество площадок, чтобы провести праздник классической музыки в уже других декорациях, которыми станут кирхи, соборы и замки, - сказал глава региона.

А генеральный продюсер фестиваля «Кантата» Леонид Севастьянов сообщил, что в Калининград и впредь будут приезжать музыканты высокого уровня.

- Мы рассчитываем на то, что гостями каждого фестиваля «Кантата» будут становиться исполнители уровня А, а это даст повод превратиться «Кантате» в место притяжения всех любителей и ценителей классической музыки. У нас для этого есть все условия, - отметил он.

ФЕСТИВАЛЬ «КАНТАТА» В ЦИФРАХ

- прозвучали одна кантата, один хоровой цикл a cappella, один струнный секстет, одна оратория и 12 оперных партий;

- на сцену выходили два хора, два оркестра, шесть солистов-инструменталистов и семь солистов-вокалистов;

- концерты посетили свыше 500 человек при предъявлении сертификатов о полном вакцинировании или свежих ПЦР-тестов;

- прямые трансляции концертов, которые проводились в официальной группе фестиваля во ВКонтакте и на сайте kantatafest.ru, посмотрели свыше 700 тысяч зрителей.