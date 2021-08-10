7 школьников, 51 безработный: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 150 случаев ОРВИ, 21 случай пневмонии и 13 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 41 пенсионер;
- медицинский работник;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- работник с/х предприятия;
- 3 работника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 7 школьников;
- студент (КГТУ);
- 51 неработающий.