7 школьников, 51 безработный: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 150 случаев ОРВИ, 21 случай пневмонии и 13 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 41 пенсионер;

- медицинский работник;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- работник с/х предприятия;

- 3 работника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 7 школьников;

- студент (КГТУ);

- 51 неработающий.