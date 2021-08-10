Елена Дятлова: На Верхнем озере произошел самозахват территорий

В самом центре Калининграда оказалась масса самозахваченных земель. Об этом во вторник, 10 августа, после оперативного совещания в мэрии города рассказала глава администрации Елена Дятлова.

- Мы взяли территорию Верхнего озера, посмотрели на карту, погуляли вокруг и поняли одну вещь: у нас произошел самозахват территорий близлежащими домами, - заявила Дятлова. - Это незаконная установка заборов, ограждение территорий и обустройство площадок не для всех жителей Калининграда, а для прилегающих домов. Более того, в районе улицы Курортной мы увидели стоящие незаконно шлагбаумы. Там никто подъехать и проехать не может.

По словам Дятловой, первым работу с нарушителями провел комитет муниципального контроля, который насчитал массу нелегально установленных заборов.

- Мы инициировали снос ограждений - это раз. А второе - сразу же разработали документацию по благоустройству этих территорий, - добавила глава администрации.