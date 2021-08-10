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Общество10 августа 2021 13:34

Власти Калининграда пообещали благоустроить часть набережной Верхнего озера за улицей Некрасова

По словам Елены Дятловой, там появится променад из лиственницы
Иван МАРКОВ
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Часть Верхнего озера, которая отрезана от водоема улицей Некрасова, будет благоустроена. Об этом во вторник, 10 августа, после оперативного совещания в мэрии города рассказала глава администрации Елена Дятлова.

- В верхней части Верхнего озера, это от улицы Некрасова и выше, часть набережной вообще не используется, - заметила Дятлова. - Мы там снесем заборы и постараемся сделать благоустройство из лиственницы, как в парке Беккера в Янтарном. Там сложный рельеф, поэтому мы попытаемся некий микс реализовать. Чтобы выдержать вертикальные отметки, нам придется делать это на опорах. Должно получиться что-то среднее между дорожками в парке Беккера и променадом.

По словам Дятловой, результат нового благоустройства можно будет увидеть уже в следующем году.

- Таким образом, мы сделаем всю территорию Верхнего озера зоной отдыха, - заключила она.