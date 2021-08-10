Власти Калининграда пообещали благоустроить часть набережной Верхнего озера за улицей Некрасова

Часть Верхнего озера, которая отрезана от водоема улицей Некрасова, будет благоустроена. Об этом во вторник, 10 августа, после оперативного совещания в мэрии города рассказала глава администрации Елена Дятлова.

- В верхней части Верхнего озера, это от улицы Некрасова и выше, часть набережной вообще не используется, - заметила Дятлова. - Мы там снесем заборы и постараемся сделать благоустройство из лиственницы, как в парке Беккера в Янтарном. Там сложный рельеф, поэтому мы попытаемся некий микс реализовать. Чтобы выдержать вертикальные отметки, нам придется делать это на опорах. Должно получиться что-то среднее между дорожками в парке Беккера и променадом.

По словам Дятловой, результат нового благоустройства можно будет увидеть уже в следующем году.

- Таким образом, мы сделаем всю территорию Верхнего озера зоной отдыха, - заключила она.