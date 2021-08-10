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Происшествия10 августа 2021 13:54

Пенсионер погиб, зацепив удочкой провод ЛЭП

Тело 70-летнего мужчины обнаружили на берегу реки в Зеленоградске
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Предварительная причина смерти рыболова - поражение электрическим током.

Предварительная причина смерти рыболова - поражение электрическим током.

Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В понедельник, 9 августа, на берегу реки Тростянки в Зеленоградске местные жители наткнулись на труп мужчины. Позвонили в полицию. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на теле погибшего характерные следы от мощного электрического разряда.

- По предварительным данным, 70-летний горожанин ловил рыбу и удилищем зацепил проходившую сверху линию электропередачи, - сообщили в региональном управлении СКР. - По факту произошедшего в Светлогорском межрайонном следственном отделе организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.