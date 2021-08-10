Пенсионер погиб, зацепив удочкой провод ЛЭП

Предварительная причина смерти рыболова - поражение электрическим током. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В понедельник, 9 августа, на берегу реки Тростянки в Зеленоградске местные жители наткнулись на труп мужчины. Позвонили в полицию. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на теле погибшего характерные следы от мощного электрического разряда.

- По предварительным данным, 70-летний горожанин ловил рыбу и удилищем зацепил проходившую сверху линию электропередачи, - сообщили в региональном управлении СКР. - По факту произошедшего в Светлогорском межрайонном следственном отделе организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.