В Калининграде собственника ресторана «Причал» попросят отдать городу тротуар на улице Верхнеозерной

Забору ресторана "Причал" уже грозили шторма, а теперь грозят городские власти Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 10 августа после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова рассказала о давней проблеме с рестораном «Причал», забравшим часть тротуара от улицы Верхнеозерной.

- Мы все калининградцы, и мы все видим, что вызывает у нас вопросы, - заявила Дятлова. - Мы пытались выяснить и выходили с комитетом муниципального контроля на собственника. К сожалению, этот земельный участок сегодня оформлен таким образом, что сейчас там стоит забор. Во-первых, мы посмотрим, сможем ли договориться с собственником в части уменьшения границ земельного участка, чтобы увеличить зону тротуара. В случае его несогласия узнаем в прокуратуре, сможем ли мы найти юридические способы пересмотреть решение по уменьшению участка.

Стоит отметить, что территория ресторана, «укравшая» часть тротуара в последние месяцы приводится в порядок, хотя ранее стояла заброшенной.