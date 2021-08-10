Запнувшаяся о люк «ливневки» жительница Калининграда засудила горадминистрацию

В июле 2019 года жительница Калининграда, садясь в автомобиль супруга, припаркованный у дома по улице Зоологической, запнулась за люк ливневой канализации. Немудрено: как позже было установлено, крышка люка одной своей стороной была много ниже уровня дорожного покрытия. Этот перепад высот в итоге и оказался роковым.

Получившая в результате падения вывихи и переломы ног женщина 166 дней (!) провела в больнице, перенесла сложную операцию, долго не могла передвигаться без посторонней помощи. В общем, хлебнула лиха по полной. Проблемы со здоровьем остаются до сих пор, а дама ведь уже не первой молодости. И калининградка предъявила судебный иск с требованием компенсации морального вреда сразу к горадмиинистрации и предприятию «Гидротехник».

Ответчики возражали – каждый по-своему. Представитель администрации убеждала, что истица пострадала из-за собственной неосторожности. Адвокат «Гидротехника» избрал более тонкую линию защиты, указав, что система ливневой канализации, к которой относится и указанный люк в оперативное управление предприятия не передавалась. И в итоге сумел-таки перевести стрелки на властную структуру. По ходу процесса подтвердилось, что работы по приведению злополучной крышки в нормативное состояние были произведены только в феврале прошлого года – внимание - «в связи с поступившей от администрации городского округа «Город Калининград» заявкой».

В итоге Центральный районный суд взыскал с горадминистрации в пользу истицы 130 тысяч рублей. Проигравшая сторона апеллировала в высшие инстанции, но лучше бы этого не делала. Ибо судебная коллегия Калининградского облсуда увеличила размер взысканной компенсации до 180 тысяч рублей.