Житель Гвардейска устроил нарколабораторию в квартире

В Гвардейске полицейские пресекли деятельность лаборатории по производству марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31-летний местный житель выращивал коноплю в квартире, которая досталась ему по наследству. При обыске в жилище обнаружили более 4,5 кг высушенных частей конопли, 46 кустов в горшках, а также марихуану общим весом 46 грамм.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Мужчину поместили под домашний арест.