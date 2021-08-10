Объявлен состав жюри фестиваля «Короче» в Калининграде

Актриса Марина Александрова. Фото: Предоставлено организаторами

Фестиваль короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 20 по 22 августа, объявил состав жюри. В него вошли режиссер Юрий Быков («Майор», «Дурак»), актер Максим Лагашкин («Аритмия», «Географ глобус пропил»), актриса Марина Александрова («Мосгаз», «Домашний арест», «Екатерина»), сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, анимационный режиссер Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов. Председателем жюри по традиции остается продюсер, глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, жюри отсмотрит все конкурсные работы и выберет победителей в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший анимационный фильм», а также будет вручен Специальный приз жюри.