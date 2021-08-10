Калининградский блошиный рынок переместят из Каштанового парка на трамвайные пути

Формат блошиного рынка не очень нравится городским властям Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде, как уже не раз сообщалось, в следующем году начнется благоустройство так называемого Каштанового парка, зажатого между улицами Горького, Пролетарской и Ракитной. Во вторник, 10 августа, после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова рассказала, куда в связи с этим будет перемещен стихийный блошиный рынок, который появляется за башней Врангеля каждую субботу и воскресенье.

- Это исторически сложившийся объект торговли в Калининграде, - заметила Дятлова. - Нам предстоит та же самая работа, которая была проведена по улице Баранова. Мы помним, что там тоже шла торговля, а сейчас там пешеходная зона. Мы встречались с лицами, которые там торгуют, и выявили у них неформальных лидеров, провели переговоры. Попробуем в сентябре переместить их торговлю на трамвайные пути по улице Пролетарской, которые сейчас не используются. Все равно торговлю надо выносить и делать ее более цивилизованной, надо делать единые сборно-разборные конструкции, чтобы поднять торговлю с земли. Надеюсь, что все получится. Убивать блошиный рынок не будем, но и формат его однозначно нужно менять.

Глава администрации сообщила, что дело по Каштановом парку уже сдвинулось с мертвой точки.

- В ближайшее время мы заключим контракт на проектирование благоустройства и до конца этого года все запроектируем, - добавила Дятлова. - Мы запроектируем так, чтобы связать велодорожку на Литовском валу, которая появится вдоль ручья, с велодорожкой в парке. А также возьмем за основу концепцию, которую в свое время предложило КБ «Стрелка», и сделаем общее благоустройство.