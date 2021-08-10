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Общество10 августа 2021 15:37

Калининградский блошиный рынок переместят из Каштанового парка на трамвайные пути

Об этом во вторник сообщила глава администрации Елена Дятлова
Иван МАРКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Формат блошиного рынка не очень нравится городским властям

Формат блошиного рынка не очень нравится городским властям

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде, как уже не раз сообщалось, в следующем году начнется благоустройство так называемого Каштанового парка, зажатого между улицами Горького, Пролетарской и Ракитной. Во вторник, 10 августа, после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова рассказала, куда в связи с этим будет перемещен стихийный блошиный рынок, который появляется за башней Врангеля каждую субботу и воскресенье.

- Это исторически сложившийся объект торговли в Калининграде, - заметила Дятлова. - Нам предстоит та же самая работа, которая была проведена по улице Баранова. Мы помним, что там тоже шла торговля, а сейчас там пешеходная зона. Мы встречались с лицами, которые там торгуют, и выявили у них неформальных лидеров, провели переговоры. Попробуем в сентябре переместить их торговлю на трамвайные пути по улице Пролетарской, которые сейчас не используются. Все равно торговлю надо выносить и делать ее более цивилизованной, надо делать единые сборно-разборные конструкции, чтобы поднять торговлю с земли. Надеюсь, что все получится. Убивать блошиный рынок не будем, но и формат его однозначно нужно менять.

Глава администрации сообщила, что дело по Каштановом парку уже сдвинулось с мертвой точки.

- В ближайшее время мы заключим контракт на проектирование благоустройства и до конца этого года все запроектируем, - добавила Дятлова. - Мы запроектируем так, чтобы связать велодорожку на Литовском валу, которая появится вдоль ручья, с велодорожкой в парке. А также возьмем за основу концепцию, которую в свое время предложило КБ «Стрелка», и сделаем общее благоустройство.