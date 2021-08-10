Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 184 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 8,

Нестеровский городской округ – 1,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 6,

Правдинский городской округ - 6,

Светлогорский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светловский городской округ - 10

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 2,

Неманский городской округ – 3,

Черняховский городской округ - 3.