Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 184 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 8,
Нестеровский городской округ – 1,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 6,
Правдинский городской округ - 6,
Светлогорский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 5,
Светловский городской округ - 10
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 2,
Неманский городской округ – 3,
Черняховский городской округ - 3.