Чемпион Муса Евлоев рассказал, почему не смог попасть на церемонию закрытия Олимпиады в Токио

Муса Евлоев. Фото: Елена Тишина

Калининградский борец Муса Евлоев, который вернулся домой с золотой медалью Олимпийских игр в Токио, рассказал, почему не смог попасть на торжественную церемонию закрытия Олимпиады.

- Мы уехали пораньше. После окончания соревнований там не дают много времени находиться в связи с коронавирусом. 48 часов можешь находиться в Токио после соревнования. Выгоняют, одним словом, - с улыбкой рассказал чемпион во время прямой трансляции во ВКонтакте.

Напомним, в Токио в финале по греко-римской борьбе калининградский борец Муса Евлоев одолел армянина Артура Алексаняна. Поединок завершился со счетом 5:1. Для Мусы это первая олимпийская медаль в карьере.

Спортсмен намерен тренироваться дальше и хочет участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже.