В Калининграде из-за самокатов ограничат скорость на тротуарах

Такими табличками планируется "украсить" площадь Победы Фото: администрация Калининграда

Во вторник, 10 августа, после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова рассказала, что в Калининграде пора ограничивать скорость «колесных пешеходов».

- Мы поднимаем вопрос о том, что в центральной части города необходимо ограничивать скорость движения по тротуарам, - заявила Дятлова. - Согласитесь, что нельзя нестись по тротуару со скоростью 30 километров в час. В этом случае наши дети, наши пешеходы перестанут себя безопасно чувствовать.

При этом отказываться от самокатного вида транспорта, по мнению сити-менеджера, не стоит.

- Уйдем ли мы от самокатов? Нет, не уйдем, - ответила на свой вопрос Дятлова. - Надо учиться жить вместе на одной территории. Только отдельно выделенные зоны смогут обеспечить интересы всех жителей. Электросамокат - это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Потому что когда люди перестают пользоваться личным транспортом - это и полезно для здоровья, и создает экологичную среду в нашем городе.

В тот же день пресс-служба мэрии города выложила пример запретительной таблички, которыми будет «украшена» площадь Победы.

- Из-за многочисленных жалоб в администрацию на самокатчиков, велосипедистов и прочих пользователей средств индивидуальной мобильности вынуждены будем развесить на площади Победы такие таблички, - сообщили в мэрии. - Нарушителей будет гонять охрана. По периметру площади - пожалуйста, но на самой площади нет!