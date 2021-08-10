Елена Дятлова объяснила, почему в Калининграде откладывается открытие трамвайного маршрута № 3

В понедельник, 9 августа, пресс-служба мэрии объявила, что трамвайный маршрут № 3 откроется не в этом, а уже в следующем году. На следующий день после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова объяснила, в чем дело.

- Хочется все сразу быстро, но, с другой стороны, хочется сэкономить денежные средства. Будет ли третий трамвайный маршрут? Да, будет. Когда приступим к работам, видно будет в сентябре. Будем стараться закончить в этом году, но если не закончим - ничего страшного, в следующем закончим однозначно. Мы сейчас смотрим, как сделать максимальную подготовку маршрутов силами «Калининград-ГорТранса».

Также Дятлова рассказала, почему отложилась закупка трамваев:

- Мы вносили небольшие технические изменения в конкурсную документацию. Все-таки надеюсь, что это было последнее продление и мы сможем заключить договор финансового лизинга, потому что наши намерения по закупке трамваев и автобусов остаются неизменными. Очень хочется видеть обновленный парк в городе, - добавила она.