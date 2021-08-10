В Калининграде до 24 августа отключена горячая вода на 13 улицах

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде на две недели отключат горячую воду в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Это связано с плановым ремонтом сетей и остановкой шести котельных.

С 11 по 24 августа горячая вода будет отключена по следующим адресам:

ул. Аральская, 14-16; 10-12; 18; 11-13;

пер. Аральский, 1; 1а; 2; 2а; 2б; 2в; 2г; 3;

ул. Лужская, 7-13; 3а; 34; 36; 38-40а; 42-44а; 46-52; 29;

ул. Урицкого, 18; 20; 22;

пер. Карташева, 9; 12/14; 16; 18;

ул. Алданская, 10-12; 11-13; 12; 14; 15; 16; 18; 18а; 20; 20а; 22; 22а; 24; 24а-28; 26; 30; 4; 7; 9;

ул. Магнитогорская, 3-3а;

ул. Новикова, 4-6;

ул. Коммунистическая, 46а-г;

ул. Емельянова, 164;

ул.Ангарская, 80-82;

ул. Краснодонская, 3-5;

пер. Краснодонский, 8;

Административные здания:

ул. Солнечногорская, 59 (ж/д);

ул. Ангарская, 84 (колледж);

ул. Емельянова, 156 (школа № 26);

ул. Алданская, 8 (д/с № 128);

ул. Алданская, 10 (поликлиника);

ул. Лужская, 23 (офисы);

ул. Магнитогорская, 1-1а («Нимакс»);

ул. Магнитогорская, 1 (столовая).