В Калининградской области сироты получили более 60 сертификатов на покупку жилья

В Калининградской области 62 сироты получили жилищные сертификаты на приобретение жилья. 16 из них уже реализовали сертификат и зарегистрировали права собственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Квартиры они приобрели самостоятельно в Черняховске, Советске, Гусеве, Гвардейске и Калининграде. Некоторые заявители рассматривают варианты приобретения индивидуальных жилых домов, расположенных в области.

Как ранее писала «Комсомолка», новая региональная мера поддержки дает возможность сиротам выбрать один из двух вариантов – ждать квартиру в порядке очередности либо получить сертификат и самостоятельно приобрести жилье уже сейчас. Размер одной выплаты составляет 1 622 709 рублей. У каждого владельца сертификата есть три года, чтобы найти жилое помещение и оформить сделку.

«Новая мера поддержки вызвала большой общественный интерес. Мы получили более 90 заявлений, отвечали на многочисленные письменные и устные обращения, в социальных сетях и по телефону, – рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.

Она добавила, что ребятам, имеющим на руках решение суда, но заключившим мировое соглашение, также можно обратиться за сертификатом и купить квартиру самостоятельно.

«Нам известно о десяти заявителях, которые уже обратились в суд за изменением способа исполнения решения – с «предоставить квартиру» на «предоставить жилищный сертификат»», - сказала министр.