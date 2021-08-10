Команда Street Food из Калининграда запустила шоу о гастрономии в России

Александр Исаев. Фото: Александр КАТЕРУША

«В поисках вкуса» - так называется новое документального шоу о локальных продуктах России, которое запустила калининградская команда Street Food Russia. Авторы видеопроекта изучают культурные особенности регионы России через их гастрономию.

Главные герои шоу — участники всероссийского движения уличной еды Street Food Russia и его основатель Александр Исаев.

«Мы хотим найти и показать интересные локальные продукты и, сохранив историческое наследие, вместе с местным шефом создать их современную версию, а затем представить на всероссийских фестивалях уличной еды», - говорят авторы. В рамках шоу они знакомятся с местными фермерами, ремесленными производителями, хранителями исторических рецептов и дегустируют местную кухню в заведениях региона.

Первым городом в маршруте Street Food Russia стал город Курск, в котором команда проекта уже проводила фестиваль уличной еды в 2020 году. О том, что такое картофельная друнька и каков на вкус запеченный бараний бок, узнаете из пилотного выпуска на YouTube.

Отметим, команда проекта SFR вот уже более 7 лет проводит образовательные события и фестивали уличной еды в разных регионах России.