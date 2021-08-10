В Гвардейском районе мужчина обменял паспорт на водку

В Гвардейском районе произошла необычная кража. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 40-летний житель поселка Озерки позарился на чужие документы.

- Выяснилось, что в конце июля подозреваемый находился в гостях у своего односельчанина, - сообщает пресс-служба ведомства. - В ходе распития спиртных напитков 62-летний хозяин квартиры уснул. В этот момент у злоумышленника созрел преступный замысел. Он нашел и похитил паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС и трудовую книжку потерпевшего, после чего направился в магазин, где приобрел алкоголь, оставив документы в залог.

Злоумышленника удалось разыскать, и в его отношении уже возбуждено уголовное дело по статье «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа». Расследование продолжается, полицейские все еще устанавливают местонахождение документов.