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Происшествия10 августа 2021 20:38

Оцевидцы: На улице Гагарина в Калининграде вылетевший на тротуар «Мерседес» сбил ребенка

По словам свидетелей аварии, пострадавшего увезла «скорая»
Иван МАРКОВ
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"Мерседес", сбивший ребенка на улице Гагарина

"Мерседес", сбивший ребенка на улице Гагарина

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде вечером 10 августа произошло ДТП на улице Гагарина, в котором пострадал ребенок. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, примерно в 19:00. После того, как водитель протаранил пешехода, его авто врезалось в торговую палатку.

- «Мерин» вылетел на тротуар и сбил там то ли идущего то ли едущего на велике ребенка, - сообщает очевидец Олег Игнатов. - Ребенка увезла реанимация.

- Да, уже увидела, мальчишка лет 10. Хоть бы выжил малой! – добавила калининградка Светлана Беликова. – Видела, как этот долетал на тротуаре с визгом тормозов, боком, перед тем, как приземлиться в палатку.

Подробности происшествия уточняются.