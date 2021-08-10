Оцевидцы: На улице Гагарина в Калининграде вылетевший на тротуар «Мерседес» сбил ребенка

"Мерседес", сбивший ребенка на улице Гагарина Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде вечером 10 августа произошло ДТП на улице Гагарина, в котором пострадал ребенок. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, примерно в 19:00. После того, как водитель протаранил пешехода, его авто врезалось в торговую палатку.

- «Мерин» вылетел на тротуар и сбил там то ли идущего то ли едущего на велике ребенка, - сообщает очевидец Олег Игнатов. - Ребенка увезла реанимация.

- Да, уже увидела, мальчишка лет 10. Хоть бы выжил малой! – добавила калининградка Светлана Беликова. – Видела, как этот долетал на тротуаре с визгом тормозов, боком, перед тем, как приземлиться в палатку.

Подробности происшествия уточняются.