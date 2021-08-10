Власти Калининграда не планируют запрещать торговлю на улице Фрунзе после смертельного ДТП

Во вторник 10 августа у главы администрации Калининграде Елены Дятловой журналисты спросили, не планирует ли она запретить торговлю на углу улиц Фрунзе и 9 Апреля, где накануне произошло уже второе смертельное ДТП с участием авто, вылетевшего на тротуар.

- Мы как раз сейчас смотрим на светофорные объекты, на организацию движения на этом перекрестке, - ответила Дятлова. - Понимаете, в чем дело, первая реакция – запретить. Но, наверное, это не самое правильное. Нужно проанализировать ситуацию и принять решение. Пока нет.

Напомним, ДТП, в котором одна женщина погибла, а еще одна получила ранения, произошло в среду 4 августа.