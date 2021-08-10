В Калининграде на Северном обходе в ДТП пострадали два ребенка

ДТП на Северном обходе Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде во вторник 10 августа произошло ДТП на Северном обходе. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 14 часов 30 минут на 18-м километре трассы.

- Со стороны улицы Емельянова в направлении поселка Чкаловск двигался автомобиль марки «Фольксваген», - пишет о подробностях пресс-служба ведомства, - под управлением водителя 1989 года рождения, который выбрал небезопасный скоростной режим, а также небезопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля Тойота, под управлением водителя 1975 года рождения.

В результате столкновения «Тойота совершила наезд на металлическое ограждение по ходу движения, а два ребенка, находившихся на пассажирских сидениях этого авто, попали в детскую областную больницу.