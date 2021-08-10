Опубликовано видео аварии с «Мерседесом», сбившим 10-летнего мальчика в Калининграде

Место аварии на улице Гагарина Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Опубликовано видео аварии в Калининграде на улице Гагарина, в которой пострадал ребенок. В ролике видно, как автомобиль сначала заносит, потом его отбрасывает от бетонного бордюра с левой стороны по ходу движения и разворачивает на 180 градусов. Далее «Мерседес» летит боком на тротуар, где в это время оказываются прохожие. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в под машину попал 10-летний мальчик.

- По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на ребенка, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Пострадавший госпитализирован.

На месте работали инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Проводится проверка.