В Советске из-за воспламенившейся проводки чуть не сгорел многоквартирный дом

В городе Советске Калининградской области во вторник 10 августа чуть не сгорел многоквартирный дом на улице 9 Января. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:45

- В жилом многоквартирном доме довоенной постройки на первом этаже общего коридора в счетчике горели провода на площади половины квадратного метра, - пишет о подробностях происшествия пресс-служба ведомства.

К счастью, возгорание было ликвидировано еще до прибытия сотрудников пожарной охраны самими жильцами. Никто не пострадал.