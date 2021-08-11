Под Балтийском вместо фестиваля «Ухана» барды провели субботник

Результаты экологической акции, устроенной бардами Фото: "Вестник Балтийска"

Под Балтийском, в районе «Витланда», где должен был пройти бардовский фестиваль «Балтийская Ухана-2021», в пятницу, 6 августа, высадился экологический десант. Так как фестиваль был перенесен на следующее лето из-за ситуации с ковидом, барды решили расчистить от мусора место своих традиционных встреч и прилегающий к побережью лес.

Как сообщает районное издание «Вестник Балтийска», в акции приняли участие два десятка человек.

- Нам очень дорого это место, - заявила председатель Союза калининградских бардов Анастасия Тымкован, - ведь столько лет мы проводим здесь фестиваль, приглашаем сюда артистов и гостей из «большой России» и ближнего зарубежья. Нам грустно, что второй год подряд мы не можем этого сделать. Но мы рады, что территория стала чище. Скрещиваем пальцы за возможность пригласить артистов и зрителей в следующем году на настоящий, полномасштабный фестиваль на том же месте.