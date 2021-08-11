В министерстве спорта Калининградской области объяснили, какие велозаезды проводить можно, а какие - нет

После второго переноса велопробега «Тур де Кранц» в Инстаграме губернатора Антона Алиханова появилась информация о регистрации на благотворительный заезд, который намечен на субботу, 28 августа. У подписчиков главы региона тут же возник вопрос, почему одни велозаезды проводить можно, а другие нельзя. На эти вопросы ответили в пресс-службе регионального министерства спорта.

- В этом велозаезде будет сотня участников, а в «Тур де Кранц» может спокойно поехать под 10 000 и даже больше человек, - заявили в минспорта, - что в текущей ситуации недопустимо, потому что не поддается регулированию или ограничению из-за протяженности и характера маршрута.

К слову, ранее об ограничении количества участников речи не было, но в минспорта сообщили, что это ограничение все-таки есть.

- Есть форма регистрации, и если количество участников заезда на стадионе приблизится к максимуму допустимых 150 человек, то регистрация будет закрыта автоматически - территория и контрольно-пропускные пункты арены позволяют это сделать и ограничить. Кроме того, по опыту прошлых лет участников и будет около 100. Запрета на такие мероприятия в нашем регионе нет, - добавили в пресс-службе.