В Калининградской области добыли еще один огромный янтарный самородок

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Работники Приморского карьера Калининградского янтарного комбината добыли янтарь весом 1232 грамма. Как сообщает пресс-служба комбината, находку приурочили к празднованию Дня строителя. Янтарь, соответственно, назвали «Строитель».

- «Строитель» окрашен в насыщенный светло-медовый цвет и имеет округлую форму. По центру камня - значительная впадина, образовавшаяся по естественным причинам. Это уже шестнадцатый самородок, добытый с начала 2021 года. Три предшественника добыты 30, 31 июля и 1 августа соответственно. Они получили названия «Олимпиец», «Парашют» и «Ювелир», - рассказали в пресс-службе комбината.

Напомним, самородками называют экземпляры янтаря, вес которых превышает 1 кг. В природе такие гиганты встречаются редко - на сотни тонн добытого сырца приходится несколько уникальных янтарей.