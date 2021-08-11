В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 11 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Свободной, 17, 2, 4-8, 10-20, 28-32, ул. Гостиной, 4-8, 10-14, 16-18, 20, 22-26, пр-те Мира, 23-27, ул. Серж. Колоскова, 1а, ул. Боткина, 4-6, 8-12, ул. 9 Апреля, 60а, 60в, 62, 64-70, 70а, ул. Пионерской, 11-13, 28а, ул. Рижской, 14, ул. Багратиона, 99-103, 105-107, 107а (школа № 16), 111, пр-те Ленинском, 88-90, 92-94, пер. Серпуховском, 2-12.

До 21 часа продлится отключение от энергоснабжения домов по ул. П. Морозова, 35-59, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40-40а, 42, 42а, 46, 46а.

Для работ на водопроводных сетях от холодной воды с 10 до 16 часов отключат потребителей по ул. Судостроительной, 42-46, а с 11 до 12 часов - по ул. А. Невского, 239, 214.

C 9 до 18 часов из-за работ на электросетях холодная вода будет подаваться с пониженным давлением в дома по ул. Пионерской, 11-13.