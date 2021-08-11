Калининградская компания заплатила 300-тысячный штраф за парковку на газоне в Москве

. Фото: Служба судебных приставов

После ареста автомобиля калининградская фирма оплатила задолженность по административному штрафу за парковку в зеленой зоне на территории Москвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Водитель компании, зарегистрированной в Калининграде, находился в командировке в Москве и припарковал служебный автомобиль на территории, занятой зелеными насаждениями. За что и получил штраф в размере 300 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и установил, что в собственности у организации есть внедорожник Land Rover. В отношении машины было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

Должник получил уведомление, но никак не отреагировал и задолженность не оплатил. При этом на автомобиле продолжал ездить сотрудник фирмы, который по стечению обстоятельств являлся стороной другого исполнительного производства и прибыл в службу судебных приставов за рулем внедорожника, принадлежащего должнику.

Увидев автомобиль должника на парковке около здания УФССП, судебный пристав-исполнитель наложил арест на Land Rover и отправил его на специализированную стоянку.

Через два дня директор фирмы полностью оплатил задолженность