Власти решили проводить на выходных ярмарку на площади Победы

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С 14 августа, а далее каждую субботу и воскресенье на площади Победы будет проводиться фермерская ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

В центре города будет развернута торговля сезонными овощами, мясной, молочной и другой продукцией местных товаропроизводителей. Сделать покупки горожане смогут в выходные дни с 8 до 13 часов. Первая ярмарка откроется в эту субботу, 14 августа.

«В ярмарке примут участие фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, сельхозпредприятия - всего более 50 участников из всех аграрных муниципалитетов области. Они представят широкий круг продукции собственного производства. Это различные овощи: картофель, морковь, свекла, капуста, огурцы, кабачки, томаты, зеленые культуры, шампиньоны, различная мясная, молочная, рыбная продукция, мясные консервы, яйца, кондитерские изделия, мед, соки, а также фрукты и ягоды», - сообщает пресс-служба мэрии.

Ярмарка выходного дня на центральной площади рассчитана почти на 70 нестационарных торговых мест и автомашин, с которых будет организована торговля. Желающие торговать на этой площадке могут обращаться к администратору ярмарки по телефону 8-909-776-84-54.