Птенцов, чье гнездо обнаружили на спиленном дереве в Зеленоградске, выхаживают волонтеры

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В Зеленоградске спилили дерево, на котором в гнезде жили птенцы вяхиря. Птицы лишились дома, и их отправили в организацию «Биосфера Балтики», занимающуюся спасением животных.

- Птенцов кормим пять раз в сутки детской кашей. Но нужен специальный корм для ручного выкармливания птенцов. В Калининграде такой не продается, пришлось заказать в интернете, - рассказывает Юлия Садовская, руководитель «Биосферы Балтики».

Юлия отмечает, что с вяхирями сложнее, чем с обычными голубями. Поскольку они более подвержены стрессу и питание у вяхирей более разнообразное. Они не могут, как голуби, прожить на одном зерне. Им нужны и ягоды, и растения.