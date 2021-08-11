В минздраве рассказали о состоянии сбитого на ул. Гагарина 10-летнего мальчика

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Состояние 10-летнего мальчика, которого в понедельник сбил «Мерседес» на улице Гагарина в Калининграде, оценивается врачами как тяжелое.

- Ребенок находится в детской областной больнице, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, ДТП произошло около 19.00. По предварительным данным, 21-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, из-за чего автомобиль развернуло и выбросило на тротуар, где в этот момент находился 10-летний мальчик. Очевидцы сообщали, что ребенок ехал на велосипеде.

Видео ДТП опубликовано в официальном аккаунте УМВД России по Калининградской области.