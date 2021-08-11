Роспотребнадзор закрыл шашлычную на ул. Батальной в Калининграде

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шашлычную на ул. Батальной в Калининграде закрыли до устранения нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, решение о запрете эксплуатации заведения вынес Московский районный суд Калининграда.

Для возобновления деятельности хозяйствующий субъект обязан обеспечить предприятие:

- системами водопровода и канализации, туалетом с раковиной для мытья рук посетителей;

- помещением с одним входом для загрузки/выгрузки сырья, а также для выхода/входа посетителей;

- своевременной текущей ежемесячной генеральной уборкой, дезинфекцией помещений, посуды и приборов;

- выделенным инвентарем для уборки;

- документами, подтверждающими качество и безопасность используемого сырья и пищевых продуктов;

- наличием личных медицинских книжек работников, санитарной одежды.