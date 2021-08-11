32 пенсионера, 4 сотрудника банков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 117 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 49 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 32 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 2 работника образовательных учреждений;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работников промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 3 работника с/х предприятий;
- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника банков;
- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 3 школьника;
- 3 студента (КГТУ, БФУ, РАНХиГС);
- 53 неработающих.