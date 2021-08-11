32 пенсионера, 4 сотрудника банков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 117 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 49 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 2 работника образовательных учреждений;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работников промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 3 работника с/х предприятий;

- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника банков;

- 28 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 3 школьника;

- 3 студента (КГТУ, БФУ, РАНХиГС);

- 53 неработающих.