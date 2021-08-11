Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 180 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 110 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 3,
Пионерский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 18,
Правдинский городской округ - 1,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ - 2,
Зеленоградский городской округ – 11,
Светлогорский городской округ – 2,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 5,
Ладушкинский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 16.