Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 180 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 110 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 3,

Пионерский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 18,

Правдинский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ - 2,

Зеленоградский городской округ – 11,

Светлогорский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 5,

Ладушкинский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 16.