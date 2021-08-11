В Правдинском районе по горячим следам задержали пьяного угонщика

В Правдинском районе полицейские по горячим следам задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Темкино. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный угоняет его «Фольксваген».

Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ГИБДД задержали подозреваемого в соседнем посёлке. Им оказался ранее не судимый 27-летний мужчина.

Как было установлено, пьяный мужчина увидел припаркованный автомобиль, в замке зажигания которого находились ключи, и решил покататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».