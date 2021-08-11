На ул. Громовой в Калининграде разрешили построить четыре 10-этажных дома

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В конце июля региональные власти выдали сразу четыре разрешения на строительства многоэтажных домов на улице У. Громовой в Калининграде. Соответствующие документы опубликованы в реестре выданных разрешений на строительство.

23 июля Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области разрешило компании «СК «Феникс» построить 10-тажный дом площадью 8,3 тыс квадратных метров. Разрешение на строительство действует до июля 2026 года. Еще одну десятиэтажку будет строить ООО «Витязь».

Кроме этого, два десятиэтажных дома на ул. У. Громовой возведет «СЗ «АККО РД».